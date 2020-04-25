Купить права на автогрейдер

Машинисты, управляющие спецтехникой, востребованы на современном рынке труда: большой перечень используемой техники, широкий спектр применения автоспецтранспорта. Получить права на автогрейдер — уверенность в надежном источнике дохода и трудоустройстве в области всех отраслей строительства, сельском и лесном хозяйстве, коммунальном благоустройстве. Грейдер — тип спецтранспорта, по типам ходовой системы различают самоходные, прицепные и полуприцепные транспортные средства. Автогрейдеры востребованы на каждом этапе строительства и при организации социальной сферы, благоустройстве жилых и промышленных зон. К квалифицированному машинисту автогрейдера предъявляются следующие требования: Знание и применения безопасных методов работы на самоходной технике;

Навыки применения пожарной и электротехнической безопасности;

Практический навык применения основного инструмента и навесными приспособлениями;

Поддерживать ТС в рабочем состоянии, безаварийная эксплуатация;

Своевременно выявлять и устранять неисправности транспортного средства.

Как получить грейдерные права

Выдачу разрешений на управление автогрейдерами контролирует Гостехнадзор, процедура получения прав на грейдер не отличается от получения прав в ГИБДД. Будущий машинист находит аккредитованное учебное заведение, дожидается начала занятий повышения квалификации. Как только преподаватели начитали определенное количество теории по ПДД, устройству спецтехники и азам техники безопасности при работе с машинами такого класса, начинаются практические занятия. Во время учебы потребуется найти время на прохождение медицинской комиссии, чтоб получить заключение о пригодности к работе.

Экзамен так же сдается в два этапа: теория и практика. Если квалификационный экзамен не сдан после трех попыток, в последующих пересдачах отказывают, кандидат в машиниста автогрейдера проходит курс повторно. Пройти весь путь для оформления прав на автогрейдер самостоятельно решится далеко не каждый. Стоит учесть и то, что стать водителем спецтехники чаще всего хотят водители с продолжительным стажем и опытом работы. Изучение теории в таких случаях грозит только потерей времени, а оптимальное решение для уверенных водителей — купить права на грейдер с оформлением под ключ в течение двух-трех дней по приемлемой стоимости.

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Оформляя заявку на сайте, чтобы купить права на управление автогрейдером, заказчик экономит время и избавляет себя от переживаний за возможные провалы на экзамене, необходимость отпрашиваться с работы, недосып, и, как следствие, постоянный стресс. Уделите 10 минут свободного времени, заполните форму заказа и приложите фотографию водителя и паспорта. Менеджер получит запрос, обработает поступившие данные и свяжется, чтобы уточнить информацию: адрес доставки, правильность заполнения заказа, категории, которые требуется открыть в удостоверении машиниста. После того как заявка на покупку прав на грейдер утверждена и согласована, заказчик вносит предоплату. Основную сумму оплаты водитель перечисляет, когда убедится в правильности внесения данных, в соответствии изготовленного удостоверения заявленным требованиям и в том, что выполненные по заказу права на автогрейдер пробиваются по базе надзорного органа.

Кроме удостоверения машиниста грейдера, курьер доставит сертификат о прохождении водительских курсов, заключение водительской комиссии, экзаменационную карточку. Права на управление грейдером действуют в течение 10 лет со дня выдачи, изготовлены на бланке Госзнака, присутствуют утвержденные степени защиты, идентификационный номер. Доставка пакета документов занимает от двух до трех дней, в зависимости от удаленности населенного пункта — отправляем по территории РФ.

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Права машиниста на автогрейдер

Чтобы стать востребованным на рынке труда и быть принятым в качестве водителя на автогрейдер, требуется получить разрешение на вождение. Как и другие типы самоходных машин тракторного типа, грейдеры делятся на категории, в зависимости от мощности двигателя, а машинисту присваивается соответствующий разряд:

В — колесный ход, двигатель мощностью до 25,7 кВт. Разрешено управление гусеничным грейдером. 5 разряд.

— колесный ход, двигатель мощностью до 25,7 кВт. Разрешено управление гусеничным грейдером. 5 разряд. С — самоходная машина, двигатель 25,7 -110,3 кВт. 6 разряд.

— самоходная машина, двигатель 25,7 -110,3 кВт. 6 разряд. D — автогрейдеры с двигателем от 110,3кВт. 8 разряд.

— автогрейдеры с двигателем от 110,3кВт. 8 разряд. E — машины на гусеничном ходу, мощность от 25,7 кВт. 7 разряд.

— машины на гусеничном ходу, мощность от 25,7 кВт. 7 разряд. F — сельскохозяйственная техника. 5-8 разряд.

По завершении экзамена, машинист получает установленную форму водительской карточки, в которой указывается допуск к управлению определенной категорией ТС. Заполняя бланк заказа на покупку прав на автогрейдер, укажите категорию для получения допуска к машинам заявленной мощности и разряда, согласно установленной тарифной сетке.